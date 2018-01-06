Gençlerbirliği 1-2 Eskişehirspor

Devre arası kampında Antalya’da bulunan Gençlerbirliği ve Eskişehirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Eskişehirspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Antalya'da süren devre arası kamplarında Gençlerbirliği ve Eskişehirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Gençlerbirliği 20. dakikada Mert Çetin ile öne geçerken, Eskişehirspor ise bu gole karşılık 25. dakikada Andaç ve 46. dakikada Furgan Polat ile cevap verdi. İlk yarının son anlarında Gençlerbirliği kalecisi Nihat bir sakatlık yaşadı. Müsabaka Eskşehirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.