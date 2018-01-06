Fenerbahçe sol bek transferi için atağa kalktı

Sol bek arayışındaki Fenerbahçe, Krasnodar'da forma giyen Cristian Ramirez'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım’dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe’de sol bek transferi için girişimler sürüyor. Habertürk’ten Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Sol bek transferi için ilk resmi girişim yapıldı ve Krasnodar’ın Ekvadorlu sol beki Cristian Ramirez’in temsilcileriyle ilk görüşme yapıldı. Fenerbahçe’ye oyuncunun menajerlik şirketi tarafından önerilen Krasnodar’ın genç sol beki Cristian Ramirez için ilk görüşme bugün yapıldı. Cristian Ramirez’in Türkiye temsilcisi ile menajeri, hafta içinde Fenerbahçeli yetkililer ile bir görüşme daha yapacak.

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HAFTA İÇİ BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Bugün yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Yapılan transfer görüşmesinin ardından Aykut Kocaman ile de görüşen Fenerbahçeli yetkililer, Cristian Ramirez ismini Kocaman’ın onayından geçirdi.

Fenerbahçe, Cristian Ramirez’in menajeri ve Türkiye temsilcisi ile hafta içinde bir görüşme daha planlanıyor.