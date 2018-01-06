Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cenk Tosun’a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u arayarak başarılar diledi.

Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan Cenk Tosun’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenk Tosun’u telefonla aradı.

Cenk Tosun İstanbul`a döndü ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni kulübüne imza attıktan sonra İstanbul'a döndü. Cenk Tosun, havalimanında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

Cenk Tosun: Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek Everton'ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce'in kendisini çok istemesinin transfer olmasında büyük rol oynadığını açıkladı. Tosun ayrıca, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek” dedi. İlgili Haberi Oku