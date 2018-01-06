Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cenk Tosun’a telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u arayarak başarılar diledi.
Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan Cenk Tosun’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenk Tosun’u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
Son güncelleme: 00:40 | 07.01.2018