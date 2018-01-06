Cenk Tosun’un 4,5 yıllık kazancı olan 81 milyon TL’yle neler yapılabilir?

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 4.5 yılda kazanacağı 18 milyon Euro (81 milyon TL) ile neler yapılabilir? İşte o sorunun cevabı...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, İngiliz ekibi Everton’a transfer oldu.

Beşiktaş’a geldiğinde 5 yıllık anlaşma yapan ve 2016-2017 sezonu için siyah-beyazlı kulüpten 1 milyon 600 bin Euro alan yıldız oyuncu, Everton’a yıllık 4 milyon Euro’dan (18 milyon TL) 4.5 yıllık imza attı.

4.5 yıl sonunda toplam 18 milyon Euro (Yaklaşık 81 milyon TL) kazancak Cenk büyük bir servetin de sahibi oldu.

BU GELİRLE NELER YAPILABİLİR?

Peki Cenk’in elde edeceği gelirle neler yapılabilir? İşte cevabı…

*Boğaz’da 20 milyon liradan 4 villa alınabilir. Villalar 20 liradan kiraya verilebilir.

*73 bin 740 adet Cumhuriyet, 153 bin 991 adet yarım, 307 bin 984 çeyrek altın alınabilir.

*İstanbul Bağdat Caddesi’nde tanesi 3 milyon liradan 27 daire alınabilir ve bu daireler aylık 8 bin liradan kiraya verilebilir.

*1 milyon 74 bin liradan 75 adet Mercedes S400 alınabilir.

*İstanbul Halkalı’daki toplu konutlardan 500 bin liradan 162 daire alınabilir.

*1 adet Gulfstream G550 tipi jet alınabilir.

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BORSADA 172 ŞİRKETİ SOLLADI

Cenk Tosun’un 122.3 milyon TL bonservis bedeli borsada 172 şirketin piyasa değerini geride bıraktı.

Tosun’un bonservisi 413 şirketli Borsa İstanbul’da piyasa değerinde 241’inci sırada yer alıyor.

Tosun, Avrasya GMYO’nun hemen altında yer alırken, dev şirketleri de geride bıraktı.

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