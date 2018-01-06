Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına teşekkür ve veda mesajı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş camiasına veda ve teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı.

Cenk Tosun “Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her “başarı” başlığında” diye başladığı mesajını “Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz. Hakkınızı helal ediniz” diye bitirdi.

Cenk Tosun’dan veda mesajı pic.twitter.com/f5vEASZ0rs — SKOR (@SozcuSkor) 6 Ocak 2018

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