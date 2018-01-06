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Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına teşekkür ve veda mesajı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş camiasına veda ve teşekkür mesajı yayınladı.
13:596 Ocak 2018
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Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına teşekkür ve veda mesajı

Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı.

Cenk Tosun “Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her “başarı” başlığında” diye başladığı mesajını  “Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz.  Hakkınızı helal ediniz” diye bitirdi.

06 Ocak 2018 Cenk Tosun`un 4,5 yıllık kazancı olan 81 milyon TL`yle neler yapılabilir? İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 4.5 yılda kazanacağı 18 milyon Euro (81 milyon TL) ile neler yapılabilir? İşte o sorunun cevabı... İlgili Haberi Oku

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