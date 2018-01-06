Cenk Tosun tarihe geçti!

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton'ın yolunu tuttu. Milli futbolcu, Türkiye'den Premier Lig'e giden yedinci futbolcu olurken Everton'ın transfer ettiği ilk Türk futbolcu oldu.

Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun, Premier Lig’in köklü ekiplerinden Everton’ın yolunu tuttu. Kara Kartal’da çıktığı 142 maçta 64 gol 13 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, Everton formasıyla ilk pozunu verdi.

‘Tosun Paşa’nın Britanya’da top koşturacak olması Türk futbolu için de ayrı bir önem ve detay taşıyor. Cenk, Alpay Özalan, Tugay Kerimoğlu, Hakan Ünsal, Bülent Akın, Tuncay Şanlı ve Gökhan Töre’den sonra Türkiye’den İngiltere’ye direkt transfer olan yedinci futbolcu oldu. Genç forvet ayrıca son dönemde yurt dışına futbol oynamaya giden Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Salih Uçan gibi isimleri de takip etmiş oldu. Milli yıldız, Merseyside ekibinin transfer ettiği ilk Türk oyuncu olarak da tarihe geçti.

Everton`dan Beşiktaş`a Tosun Paşa mesajı! Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlgili Haberi Oku

Premier Lig’de oynayan diğer Türk futbolcular ise şu şekilde:

Mustafa İzzet (Birmingham, Leicester City) (1996-2006)

Tuncay Şanlı (Bolton, Stoke, M’Broguh) (2007-2012) Bonservissiz

Hakan Ünsal (Blackburn Rovers) 3 milyon Euro (2001-2002)

Yıldıray Baştürk (Blackburn Rovers) (2010)

Alpay Özalan (Aston Villa) 9 milyon Euro (2000-2004)

Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers) 2.5 milyon Euro (2001-2009)

Emre Belözoğlu (Newcastle United) 2005-2008

Nuri Şahin (Liverpool) 2012-2013

Colin Kazım Richards (Sheffield United) 2006-2007

Bülent Akın (Bolton) Bonservissiz 2002-2003

Kerim Frei (Fulham) 2012-2013

Jem Paul Karacan (Reading) 2015

Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (kiralık) (2016)