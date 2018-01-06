Cenk Tosun İstanbul’a döndü ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni kulübüne imza attıktan sonra İstanbul'a döndü. Cenk Tosun, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Dün Everton ile anlaşmaya varan Cenk Tosun bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tosun, çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Everton’a transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Diğer yandan da Beşiktaş’tan ayrıldığım için üzgünüm. Ama Premier Lig’de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Everton da büyük bir kulüp. İngiltere’de ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğim. Everton, tarihi ve taraftarları çok iyi bir takım. Beşiktaş’a yakın bir kulüp. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Ben de onlara karşı yeteneklerimi sergilemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Cenk Tosun: Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek Everton'ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce'in kendisini çok istemesinin transfer olmasında büyük rol oynadığını açıkladı. Tosun ayrıca, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek” dedi. İlgili Haberi Oku

22 milyon Euro’ya transfer olan Cenk, “Türkiye’den Avrupa’ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil. Bu rakamlar beni de çok gururlandırdı. Umarım bu transfer, genç arkadaşlara da ilham olur. Tottneham’a karşı ben daha önce oynamıştım. Beşiktaş ile oynamıştık. 1-0 yenmiştik, golü de ben atmıştım hatta. Tabii çok uzun zaman önceydi bu. Bir aksilik sakatlık olmazsa ilk maçımı Wembley’de oynayacağım” şeklinde konuştu.

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Cenk Tosun, açıklamalarının ardından kendisin bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı.