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Cenk Tosun: Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek

Everton’ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce’in kendisini çok istemesinin transfer olmasında büyük rol oynadığını açıkladı. Tosun ayrıca, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek” dedi.
17:346 Ocak 2018
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Cenk Tosun: Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek

Beşiktaş'tan İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Everton'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Tosun, “Artık her şey tamamlandı. Everton'da bir an önce oynayabilmek için çok heyecanlıyım. Everton çok büyük bir tarihe ve kültüre sahip. Teknik direktör ve kulüp beni çok istedi. Bu yüzden buraya geldim” ifadelerini kullandı.

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“Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek”

Kariyerinde yetenekleri sayesinde bir yerlere geldiğini vurgulayan Cenk Tosun, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek. Ben de Everton ve Premier Lig için iyi bir futbolcu olduğumu göstereceğim. Güçlü yanım fiziksel dayanıklılığımdır. Herkes biliyor ki Premier Lig güce dayanan bir lig. İki ayağımı da aynı şekilde kullanabiliyorum. Ceza alanında iyi bir golcü olduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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“Rooney'den bir şeyler öğrenmek için heyecanlıyım”

Teknik Direktör Sam Allardyce'in kendisini çok istemesinin gelmesinde büyük rol oynadığını belirten milli futbolcu, “Everton maçlarını her zaman izlerim. Everton'da büyük oyuncular var. İnşallah bana asist yaparlar. Onlarla oynamak ve Rooney'den bir şeyler öğrenmek için heyecanlıyım” diye konuştu.

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun everton
Son güncelleme: 17:44 | 06.01.2018
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