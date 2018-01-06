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Carlos Tevez Arjantin’e geri döndü

Arjantin ekibi Boja Juniors resmi sosyal medya hesabından Carlos Tevez'le anlşatıklarını duyurdu.
09:376 Ocak 2018
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Carlos Tevez Arjantin’e geri döndü

2002 ile 2005 yılları arasında Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, evine döndü.

Arjantin ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden, Çin takımı Shanghai Shenhua ile sözleşmesini fesheden Tevez’i kadrosuna kattıklarını duyurdu.

Tevez Çin ekibinde kazandığı yıllık 40 milyon euro ile en fazla kazanan futbolcu konumundaydı.

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Etiketler
arjantin Boca Juniors carlos tevez çin transfer
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