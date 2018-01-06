Carlos Tevez Arjantin’e geri döndü

Arjantin ekibi Boja Juniors resmi sosyal medya hesabından Carlos Tevez'le anlşatıklarını duyurdu.

2002 ile 2005 yılları arasında Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, evine döndü.

Arjantin ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden, Çin takımı Shanghai Shenhua ile sözleşmesini fesheden Tevez’i kadrosuna kattıklarını duyurdu.

Tevez Çin ekibinde kazandığı yıllık 40 milyon euro ile en fazla kazanan futbolcu konumundaydı.

#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBocapic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 5 Ocak 2018

Premier Lig hesabından Cenk Tosun mesajı İlgili Haberi Oku