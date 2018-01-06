Burak Yılmaz kazadan dakikalar önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile birlikte

İstanbul Sarıyer’de yaptığı kaza kameraya yansıyan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yılmaz’ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ettiği ardından lüks aracına binerek mekandan ayrıldığı görülüyor.

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