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Burak Yılmaz kazadan dakikalar önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile birlikte

İstanbul Sarıyer’de yaptığı kaza kameraya yansıyan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yılmaz’ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ettiği ardından lüks aracına binerek mekandan ayrıldığı görülüyor.
10:566 Ocak 2018
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Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan önce Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile bir restoranda karşılaştı.

05 Ocak 2018 Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz'ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İlgili Haberi Oku

Bir süre sonra ise Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve futbolcu Olcan Adın da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı'nın yanından ayrıldı. Burak Yılmaz'ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Burak Yılmaz’ın kaza sonrası olay yerini terk etmesinin ardından alkollü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Etiketler
acun ılıcalı burak yılmaz kaza Şeyma
Son güncelleme: 11:03 | 06.01.2018
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