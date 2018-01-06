‘Bu alem hepsini tanır’

Elvir Boliç, Ayhan Akman, Yaw Preko, Samuel Johnson, İbrahim Üzülmez, Hakan Bayraktar, Joao Batista, Kemal Aslan, İbrahim Toraman, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Olcan Adın, Serdar Kurtuluş, Dany Nounkeu, Muhammet Demir, Fatih Tekke…

Şu sıralar parasızlık yüzünden kapanma tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'un dört büyüklere milyonlarca dolara transfer ederek gelir sağladığı futbolculardan bazıları.

Tesisleşme ve bütçe konusunda 10 yıl öncesine kadar örnek gösterilen Gaziantepspor, şu sıralar maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Tıpkı diğer efsaneler Samsunspor ile Karşıyaka gibi. Türk futbolundaki ‘para yönetiminin' ibretlik tablosundaki son 3 örnek.

Kitle, var. Forma satışı, var. Taraftar, istemediğin kadar var. Ama para yok. Anlamak gerçekten mümkün değil.

Çözüm nedir elbet bilemeyiz ama Yılmaz Vural'ın sözleri özetler gibi: “1980'lerde kulüp başkanlıkları zengin varlıklı insanlara zorla verilirdi. Futboldan anlamayan insanlar vardı. O dönem kulüp başkanları ne sözleşme yaparsa; ona biat edilirdi. Evini satar, size söz verdiği paraları öderlerdi. Sözleri senetti. TV gelirleri başladı derken bir anda özerkleştik ve kulüp başkanlığı tipi değişti. Siyasi ve ticari anlamda bir yere varmak hedefiyle o koltuklara gelinmeye başlandı.

Bu hâlâ şiddetle devam ediyor. Bu işi doğru yapanlar az sayıdalar. Bakan ve milletvekili olmak isteyenler bu işlere giriyor. Popülarite istiyorlar. İhale almak için başkan oluyorlar. Dolayısıyla para kazanmak isteyenler kulüp başkanlığı yapıyor. Bu hâlâ devam ediyor. İsim vermek doğru olmaz… Bizim alem hepsini tanır.”