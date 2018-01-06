Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a duygulandıran veda
Beşiktaş, rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için duygulandıran bir veda mesajı hazırladı. Sosyal medyada gündeme oturan video binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.
Everton’ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Cenk Tosun’a veda” paylaşımı taraftarı duygulandırdı.
Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, “Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız” ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.
Yaşadığımız unutulmaz @CenkTosun_ pic.twitter.com/LeyxiDdukx
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018
Son güncelleme: 00:35 | 06.01.2018