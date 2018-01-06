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Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a duygulandıran veda

Beşiktaş, rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için duygulandıran bir veda mesajı hazırladı. Sosyal medyada gündeme oturan video binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.
00:286 Ocak 2018
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Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a duygulandıran veda

Everton’ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Cenk Tosun’a veda” paylaşımı taraftarı duygulandırdı.

Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, “Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız” ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.

06 Ocak 2018 Son dakika! Everton Cenk Tosun transferini resmen duyurdu! Everton, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Cenk Tosun transferini resmen duyurdu. Beşiktaş da transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun everton İngiltere Premier League
Son güncelleme: 00:35 | 06.01.2018
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