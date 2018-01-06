Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a duygulandıran veda

Beşiktaş, rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için duygulandıran bir veda mesajı hazırladı. Sosyal medyada gündeme oturan video binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.