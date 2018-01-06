Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin detaylarını resmen açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere ekiplerinden Everton'a giden Cenk Tosun transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Cenk Tosun için Everton’dan 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli alacak. Beşiktaş Kulübü, Everton UEFA Avrupa Ligi’ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi’na kalırsa 750 bin, Cenk Premier Lig’de 25 maçta ilk 11 oynarsa 500 bin, 15 gol atarsa 500 bin, 25 gol de atarsa 1 milyon euro daha alacak.

Everton ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin euro dayanışma katkı payı ödeyecek.

Cenk`in 4,5 yıllık kazancı olan 81 milyon TL`yle neler yapılabilir? İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 4.5 yılda kazanacağı 18 milyon Euro (81 milyon TL) ile neler yapılabilir? İşte o sorunun cevabı... İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Cenk Tosun’un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak;

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11’de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro’yu geçmeyecektir.

Ayrıca Cenk Tosun’un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun’un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton’a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 ‘u Everton tarafından şirketimize ödenecektir.”

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