Başkan Yusuf Ziya Yılmaz’dan Samsunspor kampanyasına destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, valilik bünyesinde Samsunspor’un ekonomik krizden kurtarılması için başlatılan kampanyaya destek verdi, birliktelik çağrısında bulundu. Yılmaz, "En kötü gün bugünse, biz yine varız" dedi.

Samsunspor’da yaşanan mali krizlerin ardından, valilik öncülüğünde kampanya başlatıldı. Herkesim den büyük destek gören kampanyaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da destek verdi. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, takımın zorlu süreçte herkesimin desteğini beklediğini belirterek, “En kötü gün bugünse, biz yine varız” dedi.

Başkan Yılmaz, “Samsunumuzun markası olan Samsunsporumuzun bu zorlu süreci tüm kesimlerin desteğini beklemektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak takımımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. En kötü gün bugünse, biz yine varız. Valiliğimizin başlattığı kampanyaya sonuna kadar destekçiyiz” ifadelerini kullandı.