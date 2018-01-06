Asena Atalay, Caner Erkin’den kalan son izi de siliyor!

Asena Atalay, futbolcu Caner Erkin’le evli olduğu dönemde “Benim kocam kral” anlamına gelen taç figürlü bir dövme yaptırmıştı. Atalay, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir merkeze gitti ve lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi.

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin’le 6 yıllık evliliğini Ocak 2016’da sonlandıran Asena Atalay, eski eşinden kalan son hatıraya da veda etti. Ünlü futbolcunun Ocak 2017’de Şükran Ovalı’yla evlenmesinin ardından Caner’e dava üzerine dava açan güzel sunucu, eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.

Son günlerde Caner Erkin’le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezinde aldı.

Hem kral tacı hem de “CNR” harflerini sildirmeye başlayan Asena Atalay, eski eşinin son hatırasından kurtulmak için de yaklaşık 3 bin 500 TL ödeyecek.

Bu arada Caner Erkin, Asena Atalay için yaptırdığı dövmeyi sildirmiş ve kolunun iç kısmına şimdiki eşi Şükran Ovalı’nın yüzünü dövme yaptırmıştı.

Güzel oyuncunun da ensesine Caner Erkin için “gülücük şeklinde” bir dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Asena Atalay Beşiktaş`ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku