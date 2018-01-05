Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları başlamış ve Alanyaspor ile Galatasaray arasında bir Vagner Love krizi yaşanmıştı. Milliyet yazarı Ercan Güven, Galatasaray'ın Vagner Love açıklamasını köşesinde analiz etti.

İşte o çarpıcı yazı…

Günahı boynuna!.. Galatasaray Vagner Love'ı gözüne mi kestirdi, ayartmaya mı kalktı, yoksa birileri senaryo mu yazdı orası meçhul ama koskoca kulüp resmi sitesinden “gerçek değil” açıklaması yapınca olay mazide kalmaz mı?

Galatasaray da öyle yaptı:

“Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır”.

Meali; “yanlış bilgilendirilmişin birader, ne düşündük ne ayarttık, size futbolcunuzla mutluluklar”.

Normal şartlarda iş biter… Herkes yoluna gider.

Lakin bitmiyor…

Bitmez de…

Çünkü Alanya-spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun “şikayeti” sıradan değil!

“Yaptınız mı yapmadınız mı” diye sormuyor… “Yapılmış kabul ettikten sonra” Galatasaray'a teknik direktörü Fatih Terim'in şahsında hakaret içeriyor:

“Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum”…

“Ahlaksızca”!..

Çıta “ahlaka” kadar yükseltilmişse, Galatasaray'ın yönetim kurulu olarak yaptığı kuru/duru açıklama “Fatih Terim'i bilmem ama biz yapmadık” kıvamında kalmıyor mu?

Düşünelim şimdi…

Diyelim ki, Galatasaray Vagner Love'u aklından bile geçirmedi… Fatih Terim Love'un Brezilya'daki menajerini aratmadı… Galatasaray'ın tercümanı telefon falan açmadı…

O zaman, Alanyaspor'un bir numaralı resmi ağızından “ahlaksızlık” suçlamasına muhatap olan teknik direktörü Fatih Terim'i ve kendi kurumsal kimliğini “valla çok şaşırdık” diye mi korur Galatasaray Kulübü?

Yoksa misliyle karşılık mı verir “ahlaksızlık” suçlamasına?

Bırakın günahsızken uğradığı hakareti “vallahi yapmadım” pısırıklığıyla yanıtlamayı, aslında Alanyaspor yönetimi arkasından iş çevirmeye kalkmış olsa bile, “ahlaksızlık” yakıştırmasına aynı sertlikle cevap vermesi gerekmez miydi Galatasaray'ın?

Kuralları çiğnemişse bedelini hakarete uğrayarak değil, suçun karşılığı cezaya katlanarak öder; bu arada haddini aşanın da cevabını verir Galatasaray gibi bir kulüp.

Verirdi…

Ama yapmıyor…

Teknik direktörü Fatih Terim'i “suçlamanın şiddetiyle orantılı” korumuyor.

Adeta kendini sıyırıp gerisini Terim'e bırakıyor Galatasaray.

Ne geliyor insanın aklına:

Terim'i işaret eden ve “ben yapmadım o yaptı” diyen bir Galatasaray yönetimi.

Bitmedi, bitmez bu tartışma…

“Suçlama” ile “savunma” arasında öyle bir orantısızlık var ki, dava “esastan” ortadan kalksa da “usulden” sürecektir bundan sonra.

Gün gelip Yönetim ile Terim'in yolları ayrıldığında “sebepleri” sıralayacak olanların önünde hangi dosyalar olacak bilemem ama tarih itibarıyla ilk sıra Vagner Love olayıdır.

Hani “İstikbal Çin'deydi?”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde Cenk için bir Çin kulübünün 35 milyon euro önerdiğini, ancak gündeme bile getirmediklerini açıkladı.

Bravo sayın Orman'a…

Futbolcusunun hak ettiği Dünya vitrininde yer alması için on milyon euro'dan fazla ekstra parayı elinin tersi ile itmek kolay iş değildir.

Üstelik “Çin'e açılmak” gibi büyük bir projenin mimarı, Beşiktaş'ı oralara taşımış bir başkan olarak yıldız futbolcusunu Çin'e göndermediğini açıklamak, daha da zor olmalı.

Son dakika... Galatasaray`dan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel açıklaması Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını yapacak isimlerle ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la görüşmelere başlandığı belirtilirken kaleci antrenörlüğü için de Claudio Taffarel ile görüşüldüğü belirtildi. İlgili Haberi Oku