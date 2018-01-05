Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi’nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.

Alman Bild Gazetesi bu sezon Bundesliga’da düdük çalmaya başlayan ve ilk kadın hakem olan Bibiana Steinhaus ile ilgili UEFA’dan görüş aldı.

Steinhaus’un Bundesliga’da iki sezonunu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde baş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi.

Steinhaus, Almanya’da ikinci ligin ardından Bundesliga’da bu sezon Hertha Berlin-Werder Bremen maçıyla siftah yapmıştı.

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