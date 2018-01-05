Panathinaikos – Anadolu Efes maç sonucu: 90-79

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 12'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 11'inci galibiyetini tattı.

Turkish Airlines EuroLeague’in ikinci devresine galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos’a 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague’de üst üste dördüncü deplasman maçını kaybetmiş oldu.

SALON: OAKA Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk, Milivoje Jovcic

PANATHINAIKOS: Singleton 8, Rivers, Pappas 16, Denmon 9, Gist 10, Vougioukas 4, Lekavicius 9, Gabriel 3, Auguste, Lojeski 8, Calathes 17, Antetokounmpo 6

ANADOLU EFES: Ledo, Brown 6, Birkan 4, Adams 20, Stimac 4, Muhaymin, Dragic 6, Dunston 12, Simon 13

1’İNCİ PERİYOT: 23-12

İLK YARI: 47-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-56