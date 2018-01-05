Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’

Fenerbahçe’de Ozan Tufan kamp kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın, “Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporunu yazdığı genç yıldıza direkt aktarıldı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.

Alınan bu kararda Ozan'a saha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, “Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı. Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı.

Ozan Tufan'a, sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti. Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan Ozan için aldığı kararı gözden geçirmesini istedi. Ancak tecrübeli teknik adam aldığı karardan dönmedi ve genç öğrencisini kadro dışı bıraktı.

En son Osmanlı

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de uzun süredir ilk 11'e alınmıyor. Genç orta saha son olarak 4 Kasım 2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor maçında 11'e adını yazdırdı.

Ozan, o tarihten sonra takımının çıktığı 6 lig maçında hiç süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız, lig başlarken 11 maçın 9'unda ilk 11'de görev almıştı.

(Milliyet)

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