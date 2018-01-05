Erol Bulut’tan Yalçın Ayhan açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarı öncesinde takımın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Bulut, ligde görev alan yerli hocalar için de, “Türkiye’de genç teknik adamlara daha çok şans verilmeli” ifadelerini kullandı.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Takımın son durumuyla ilgili olarak konuşan Bulut, “Gayet iyi durumdayız. Verdiğimiz antrenman programını tatilde de en iyi şekilde uyguladılar. Yapacağımız testlerde bu daha da iyi ortaya çıkacak. Biliyorsunuz futbolcular tatile çıktıklarında çalışmayı biraz ihmal ediyorlar. Ama biz futbolcularımıza güveniyoruz. Onlara verdiğimiz programı iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyoruz. Hazır bir şekilde geldiler. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Her kaybettiğiniz puan sıkıntı oluşturabilir. Ya da her alacağınız puan çok önemli olacak. Bu hem ligde kalmak isteyen hem de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için geçerli. Takımın şu anda hemen hemen hepsi burada. Sadece Dia yok. O da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi görüyor. 1 hafta sonra burada olacak. Mevcut kadroyla devam ediyoruz. Bizimle olmasını istediğimiz bazı isimler var. Biraz gecikti gibi görünüyor. Transfer komitemiz ve yönetimimiz bu konuda gayret gösteriyorlar. İnşallah en kısa sürede verdiğimiz listedeki oyuncular bizimle olur” açıklamasında bulundu.

“Yalçın'ın yerine bir isim almamız gerekiyor”

Takımdan ayrılan Yalçın Ayhan'ın çok iyi bir profesyonel olduğunu belirten Erol Bulut, “Yalçın Ayhan çok profesyonel bir futbolcu. Kendisiyle Başakşehir'de de beraber çalıştım. Çok iyi bir profesyonel. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan ve haftanın 4 günü tesiste kalıp kendisini iyi koruyup hazırlayan bir futbolcu. Kendisinin yönetim ve başkanla arasında bir problem oldu. Ancak iyi şekilde ayrıldılar. Bunlar güzel örnekler. Daha önce negatif örneklerini de gördük ancak doğru olanı bu şekilde ayrılmak. Kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. İnşallah istediği başarıları yeni takımında da gösterir. Yerine yapılacak transfer konusunda ben listeyi yönetime sundum. Yalçın'ın gitmesiyle bu mevki için mutlaka bir şey yapmamız lazım. Bir stoper gelmesi gerekiyor. Yönetimimiz bu konuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor. İnşallah birkaç gün içinde yeni arkadaşlarımız kadromuza katılır” şeklinde konuştu.

“Genç teknik adamlara güvenilmeli”

Türkiye'de yerli teknik adam sayısının artmasının olumlu olduğunu dile getiren Erol Bulut, “Ben şunu söylemek istiyorum; sadece yöneticilerimiz genç teknik direktörlere güvenmeli ve onlara o imkanı vermeli. Tecrübe önemli tamam ama bu tecrübeyi elde etmek için hocalarımızın da bir yerden başlaması gerekiyor. Almanya gibi bir ülkede 27, 28 yaşındaki antrenörler Bundesliga'da hocalık yapıyorlar ve takımları çok iyi noktadalar. Demek ki onlar güveniyor ve hocalarına o şansları veriyorlar. Bizde de yavaş yavaş yeni hocalara bu şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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