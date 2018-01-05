Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu!
Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın 50. kuruluş yıl dönümünde konser veren Yıldız Tilbe, Yeşil-beyazlı taraftarlar ile adeta kendinden geçti.
Bursaspor taraftar grubu Teksas’ın 50. kuruluş yıl dönümünde konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Yeşil-beyazlı taraftara üçlü çektirdi.
Yıldız Tilbe hayranları ve Bursaspor taraftarları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte Yıldız Tilbe’nin Bursaspor taraftarına üçlü çektirdiği o anlar…
Son güncelleme: 10:19 | 05.01.2018