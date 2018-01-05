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Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz’ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
11:295 Ocak 2018
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Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

03 Ocak 2018 Trabzonspor yenilerden faydalanamadı... Sadece Burak Yılmaz... Trabzonspor, 2017-18 sezonu 1´inci transfer ve tescil döneminde kadroya dahil edilen 7 futbolcudan beklenen katkıyı alamadı. Bu 7 oyuncu arasında sadece Burak Yılmaz 10 maçın üzerinde ilk 11'de görev alan isim olurken, Volkan Şen ve Kamil Ahmet Çörekçi ise ligde 17 haftalık bölümde ilk 11'de forma giyemedi. İlgili Haberi Oku

Yılmaz'ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz'ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor. Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.

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burak yılmaz trabzonspor
Son güncelleme: 12:07 | 05.01.2018
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