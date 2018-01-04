Yıldırım Demirören: ‘Gelecek sezon VAR uygulaması başlayacak’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya'da MHK'nin düzenlediği Kış Semineri'nde VAR uygulamasının (Video Hakem Uygulaması) gelecek sezon hayata geçirileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) düzenlediği 2017-2018 sezonu Kış Semineri başladı.

Seminerde konuşma yapan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, VAR (Video Hakem Uygulaması) uygulamasının gelecek sezon uygulanacağını açıkladı.

İşte Demirören’in açıklamaları:

“Türk futbolunu tansiyonu yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Adil kararlarınızla bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize eminim. Futbol Federasyonu olarak masum hataya sözümüz yok. Ne kadar dürüst olursanız ol, futbol ikliminde hata vardır. İlk yarıda hata yapan hakem arkadaşlarımız oldu. Teknik direktör nasıl yanlış taktik verdiyse, kaleci nasıl topu elinden kaçırdıysa sizler de hata yaptınız. Sizler hata yaptığınızda günlerce konuşuluyor. Yapılan yorumlardan etkilenmeyiniz. Her maç sonrası faturayı size kesseler de başınız sahaya dik çıkın. Yeter ki sizler güvenimizi sarsacak kararlar vermeyin.

‘Yabancı hakem zırvalığına son verilsin’

28 maçta off-line uygulaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşler alındı. Kurum olarak hakemlerimizin arkasındayız. Beklentimiz minimum hata, maximum futbola katkı. Gelecek sezon VAR uygulamasına geçeceğiz. Cüneyt Çakır ve arkadaşları üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nda görev alacak. Umuyorum yabancı hakem zırvalığına son verilecektir. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilmelidir.”

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