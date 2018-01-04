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Ümit Özat: ‘Fatih hocayla benziyoruz’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği ile aralarındaki bağı, Fatih Terim-Galatasaray ilişkisine benzetti.
09:444 Ocak 2018
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Ümit Özat: ‘Fatih hocayla benziyoruz’

Gençlerbirliği’nin başında sezona başlayan ve görevine son verildikten sonra sezon içerisinde ikinci kez göreve getirilen Ümit Özat, beIN Sports’a ilginç açıklamalar yaptı.

İşte Ümit Özat’ın açıklamaları;

“Fatih hocayla yaşadıklarımızı bazen benzetiyorum. Gel diyorlar geliyoruz, git diyorlar gidiyoruz. Gönderdiklerinde gittik. İkinci kez çağırdılar yine geldik.”

GÖNDERİLMEM HATAYDI

“Latife bir yana, bu sezon kulüpte yaşadığımız en büyük sorun benim gönderilmemdi. Oturmuş, şablonu olan bir takımdı. Dış kuvvetlere mi, dış güçlere mi, çeşitli dedikodulara göğüs geremeyerek bir şey oldu. Başkan da hata olduğunu ifade etti.”

Süper Lig’de 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 14 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor.

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Etiketler
fatih terim galatasaray Gençlerbirliği ümit özat
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