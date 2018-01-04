Trabzonspor’un yıldızı Sosa´ya Arjantin´den talip var

Arjantin'in Premier Lig ekibi San Lorenzo´nun, Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Jose Sosa´ya talip olduğu iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren San Lorenzo, Bordo-Mavili takımın tecrübeli oyuncusu Jose Sosa´yı gündemine aldı. Haberde zirvede Boca Juniors ile çekişen San Lorenzo´nun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını zenginleştirmek istediği belirtilirken, Sosa´nın şuanda Trabzonspor´da kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.

Trabzonspor Emmanuel Mas`ı ikna etmeye çalışacak Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer ettiği Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılma isteğini iletmesinin ardından bordo-mavili yönetim Arjantinli futbolcunun takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.