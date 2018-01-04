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Trabzonspor’un Antalya kampı başladı! 2 isim kadro dışı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 27 Aralık 2017´de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ardından izne çıkan Trabzonspor, bugün Antalya´da toplanarak saat 18.00´de yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
20:534 Ocak 2018
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Trabzonspor’un Antalya kampı başladı! 2 isim kadro dışı

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı, dar alanda pas ve topla çalışmalarla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

VOLKAN VE BONGONDA KAMP KADROSUNDA YOK

Bordo-mavililerde takımdan ayrılması gündemde olan Volkan Şen ile Theo Bongonda kamp kadrosuna dahil edilmedi.

04 Ocak 2018 Trabzonspor Mas transferini KAP`a bildirdi! İşte bonservis bedeli... Trabzonspor Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas için Boca Juniors ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku

ONAZI ERKEN DÖNDÜ

Bu arada Trabzonspor´da yabancı oyunculara 1 gün fazladan izin verilmesine rağmen erken dönen Ogenyi Onazi takımın bu akşamki çalışmasında yer aldı. Diğer yabancı oyuncuların ise yarın takımın kampına dahil olması bekleniyor.

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