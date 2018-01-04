SON DAKİKA | Trabzonspor Mas transferini KAP’a bildirdi

Trabzonspor Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas için Boca Juniors ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Bordo Mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros’un Club Atletico Boca Juniors’a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Mas’ı gönderdiği taktirde solbeke takviye için düğmeye basacak. Başarılı sol bek, Julio Buffarini ve Wanchope Ábila’nın ardından Boca’nın 3. transferi olacak.

Trabzonspor, Emmanuel Mas için Boca Juniors’tan 2,3 milyon Euro bonservis bedeli alınacağını KAP’a bildirdi. Mas’ın da, alacaklarının 100 bin euroluk kısmından feragat ettiği açıklandı.