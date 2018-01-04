Son dakika… Galatasaray’dan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel açıklaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını yapacak isimlerle ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la görüşmelere başlandığı belirtilirken kaleci antrenörlüğü için de Claudio Taffarel ile görüşüldüğü belirtildi.

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