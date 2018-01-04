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Son dakika… Galatasaray’dan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel açıklaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını yapacak isimlerle ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la görüşmelere başlandığı belirtilirken kaleci antrenörlüğü için de Claudio Taffarel ile görüşüldüğü belirtildi.
17:324 Ocak 2018
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Son dakika… Galatasaray’dan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılıklarına Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın getirilmesi için görüşmelere başlandığı KAP’a bildirildi.

Öte yandan Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşme yapıldığı belirtildi.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Etiketler
Claudio Taffarel fatih terim galatasaray Hasan Şaş Ümit Davala
Son güncelleme: 17:36 | 04.01.2018
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