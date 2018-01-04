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Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan kadro dışı!

Devre arası kampını Antalya'da yapacak olan Fenerbahçe'de, Robin van Persie ve Ozan Tufan'ın kadroya alınmadığı öğrenildi.
10:404 Ocak 2018
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Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan kadro dışı!

NTV Spor’un haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya kampı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve rahat tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekiyordu. Geldiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Etiketler
Fenerbahçe Ozan Tufan Robin van Persie
Son güncelleme: 11:59 | 04.01.2018
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