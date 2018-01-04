Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan kadro dışı!

Devre arası kampını Antalya'da yapacak olan Fenerbahçe'de, Robin van Persie ve Ozan Tufan'ın kadroya alınmadığı öğrenildi.

NTV Spor’un haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya kampı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve rahat tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekiyordu. Geldiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aykut Kocaman-Ozan Tufan gerilimi! `Valbuena geri mi geliyor?` Düzenli oynarken bir anda yedek kalmaya başlayan genç futbolcunun, hocası ile yaptığı özel görüşmede yaşanan bir diyalog sıkıntıları artırdı. Aykut Kocaman'ın Ozan'a savunma gerekçelerini göstermesi üzerine aldığı, “Valbuena geri mi geliyor” cevabı bardağı taşırdı. İlgili Haberi Oku

Genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan ise son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle forma şansı bulamıyordu. Başarılı futbolcunun Aykut Kocaman’ın defansa yardıma gelmemesi konusundaki sitemine “Valbuena geri mi geliyor?” diye yanıt verdiği iddia edilmiş ve bu diyalog nedeniyle iplerin koptuğu öne sürülmüştü.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde yarın saat 09.30’dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Fenerbahçe`de Robin van Persie`nin menajeri Kees Vos açıklamalarda bulundu Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, flaş açıklamalarda bulundu. Vos, Fenerbahçe yönetimi ile oyuncusunun geleceği hakkında konuşacağını belirtti. İlgili Haberi Oku

Robin van Persie`den yine olay yaratan paylaşım: `Daima hazırım` Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, olay yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlgili Haberi Oku

Van Persie olmak istiyorum — Beyza Hanımefendi (@bbeyza19) 4 Ocak 2018

Yıllardır elimizdeki forvetlerin ayrılmasına seviniyorum… Kezman, Guiza, Bienvenu,Emenike ve şimdiyse Van Persie…Fernandao’da bu isimlere eklenecek. Niang’ın katkısı çok iyiydi ama o da sadece bir sezon oynayabildi.. — Muhammet Gün (@mqn21) 4 Ocak 2018

robin van persie faciasından sonra futbolda duygusal seçimler yapan kimseye kızmamak lazım. çünkü kağıt üstünde rvp’nin bu olduğu aşağı yukarı belliydi, ben dahil bir kısım taraftar bunu uzun süre kabul etmedi. patladık. artık aykut’çulara takılmak yok. duygusal seçimler bunlar. — miraç kaczynski (@amanvermezavni) 4 Ocak 2018

Ozan Tufan kampa götürülmemiş. Van Persie tamam da, bu Ozan birden silindi. Adam rakip ceza sahasına girmeye ve goller atmaya başladı diye Aykut Kocaman’ın gözünden düştü sanırım!! — Semih Üçer (@semihucerr) 4 Ocak 2018

Ozan tufan ve robin van persie gidiyor cok sukur — ERDİ ÖNAL (@erdional1989) 4 Ocak 2018

hadi van persie neyse de ozan tufanı yok etmek tamda aykut kocaman ve ali yıldırım ikilisine yakıştı.. sürekli futbolcu yiyorlar… bjk, cenk tosunu parlatıp sattı. biz satılabilecek tek tük oyunculardan olan ozanı yedik. afiyet olsun. — Ragnar Lodbrok (@gokyuzuyum) 4 Ocak 2018

Robin van Persie için siz alamadınız biz aldık diyenler, sırf BEŞİKTAŞ a gol attı diye günlerdir efsaneleştirdiğiniz adamın sözleşmesi fesh edilmesi gündemdeyken, Cenk Tosun un 27-28 milyon Euro larda satılması…Hakkaten çok manidar. — Mustafa Orzan (@mustafa_orzan35) 4 Ocak 2018

Ozan Tufan ve Van Persie kadro dışı bırakılmış. Zaten varlıklarını hiç hissetmemiştik. Robin Van Persie eyvallahda Sana ne oldu Ozan…22 yaşında neredeyse jübilelik adam gibi oldun… — Can Küçükyıldırım (@CanKY70) 4 Ocak 2018

Van Persie kırmızı cizgimdir.mobbing uygulanıyor,haksız eleştirilere maruz kalıyor,kardeşim benim afiyet olsun…yakışır — Akin İnce (@AkinInce61) 4 Ocak 2018