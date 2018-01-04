Samsunspor’da federasyona başvuran 6 futbolcu serbest kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da takımdan ayrılmayan oyunculara alacaklarının bugün ödenebileceği öğrenildi. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, '6 futbolcu serbest kaldı' dedi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, alacakları son günde de ödenmeyen 6 futbolcularının serbest kalma hakkını elde ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, mali ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlılarda, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da başkan adayı çıkmayınca kulüp başkansız kalmıştı. Yapılan 2 kongrede de başkan adayı çıkmayınca, takımı divan kurulu yönetmeye başlamıştı.

Futbolcular, toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi. Yapılan bu açıklamaların ardından eski yönetim tarafından açıklama yapan futbolculara para cezası kesilmişti.

Sportif Direktör Coşkun Zeren, alacakları son günde de ödenmeyen futbolcular Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir'in serbest kalma hakkını elde ettiklerini belirterek son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Samsunspor'da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Kulüpten alacağı olmayan tek futbolcu olan Chibuike Samsun'a gelmedi” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Futbolcuların bugün de kendilerinden cevap bekleyeceklerini vurgulayan Coşkun Zeren, “3 Ocak bitimine kadar bazı futbolcuların paralarının ödenmesi gerekiyordu. Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir 1 ay önce alacakları ödenmedikleri için TFF'ye başvurmuştu. 3 Ocak itibariyle paraları ödenmediği için serbest kaldılar. Halen halledilmeye çalışılıyor. Çocuklar bugün de buradalar. Bugün paralarını yatırabilirsek bu için önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bugün de Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel'in ödemelerinin son günü. 4 Ocak gün bitimine kadar paralarını ödeyemezsek onlar da serbest kalacak. Futbolcular bugün antrenmana katılacaklar. Antrenman öncesinde ve sonrasında kendileriyle toplantı yapacağız. Gün içerisinde gelişmeler olabilir. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz uğraşıyorlar. Olumlu bir haber almak istiyoruz. Serbest kalan futbolcuların paralarını bugün ödersek, futbolcularla anlaştığımız takdirde yeni sözleşme imzalamamıza gerek kalmayacak. Aynı sözleşme üzerinden devam edeceğiz. Serbest kalan futbolcular da bu anlamda özveri gösteriyor. Sorunları çözeriz diye umuyoruz” dedi.

Samsunspor'da bugün yapılacak antrenman sonrasında bazı gelişmelerin yaşanacağı ifade edildi.