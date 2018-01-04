Paul Pogba, LED maskeyle cildini yeniledi!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, son dönemde ünlülerin sıkça kullandığı LED maske yöntemiyle cilt tedavisini uyguladı.

Paul Pogba da LED maske modasına uydu!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba, 2 bin pound’a LED maske yaptırdı.

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde tuhaf bir maske olduğu görülen Pogba’nın terapi ve cilt gençleştirmek için böyle bir yöntem uyguladığı öğrenildi.

Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Fransız yıldızın taktığı maskenin yaydığı dalgalarla yüz ve boyun kısmındaki bölgeleri yenilediği belirtildi.

MANU’dan haftalık 290 bin sterlin kazanan Pogba’nın bu tedavi için yaklaşık 2 bin pound ödediği ifade edildi. Pogba yaptığı paylaşımda fotoğrafının yanına ise robot emojisi koydu. Pogba’nın yanı sıra ünlü isimlerden Jessica Alba ve Kate Hudson da LED maskeyi kullananlar arasında yer alıyor.

Farklı renklerdeki kızılötesi ışınlar yayan maskenin kırışıklık azaltma, cilt iyileşmesi, güneş hasarı, akne tedavisine yardımcı olmak ve iltihabı azaltmak için kullanıldığı ifade ediliyor.