Opare, Premier Lig’de paylaşılamıyor! Leicester devrede…

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Augsburg'un Ganalı futbolcusu Daniel Opare için Stoke City'nin ardından Leicester City de devreye girdi.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Daniel Opare için Stoke City ve Leicester City teklif yaptı.

Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek için Leicester City atağa geçti.

“3 TAKIM DAHA NABIZ YOKLADI”

Haberde; Opare için Everton, Swansea, West Ham United gibi kulüplerin de nabız yokladığı ve Augsburg’un 3 milyon euroluk bir teklif kabul edebileceği belirtildi.

Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Opera, bu sezon 14 maçta sahaya çıktı.

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