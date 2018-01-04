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Opare, Premier Lig’de paylaşılamıyor! Leicester devrede…

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Augsburg'un Ganalı futbolcusu Daniel Opare için Stoke City'nin ardından Leicester City de devreye girdi.
08:064 Ocak 2018
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Opare, Premier Lig’de paylaşılamıyor! Leicester devrede…

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Daniel Opare için Stoke City ve Leicester City teklif yaptı.

Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek için Leicester City atağa geçti.

“3 TAKIM DAHA NABIZ YOKLADI”

Haberde; Opare için Everton, Swansea, West Ham United gibi kulüplerin de nabız yokladığı ve Augsburg’un 3 milyon euroluk bir teklif kabul edebileceği belirtildi.

Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Opera, bu sezon 14 maçta sahaya çıktı.

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Etiketler
beşiktaş Daniel Opare ingiltere transfer
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