Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

Baharda nikâh masasına oturacak olan Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

İngiltere-Arsenal'da oynayan Mesut Özil ile nişanlısı, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe baharda nikâh masasına oturacak. Mesut Özil, Londra'da geçen yıl aldığı 50 milyon TL'lik villasının dekorasyonunu müstakbel eşinin isteği üzerine değiştirmişti.

‘BEĞENDİĞİN EVİ SEÇ BANA HABER VER’

Futbolcunun jestleri bitmedi. Mesut Özil, İstanbul'a geldiklerinde kalacakları, Boğaz'da bir yalı dairesi aramaya başladı. Amine Gülşe'ye “Beğendiğin evi seç, bana haber ver” dedi. Kraliçe, İstanbul'da alacakları ev için emlakçılarla görüşüyor.

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