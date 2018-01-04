MAYOK TAFISA’nın kongresinde

Marmara Yoga Spor Kulübü (MAYOK), üyelik başvurusunda bulunduğu TAFISA’nın (Uluslararası Herkes için Spor Birliği) 15-19 Kasım 2017’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlediği kongreye katıldı.

Kurulan ilişkiler neticesinde önümüzdeki dönemlerde TAFISA organizasyonlarında ve hatta TAFISA üyesi olan/olmayan pek çok kurumun düzenlediği organizasyonda Marmara Yoga Spor Kulübü ve Uluslararası Yoga Federasyonu olarak yer alınmasında görüş birliğine varıldı. Eşsiz Orijinal Yoga Sistemi bilgilerinin teorik ve pratik olarak dünya platformunda aktarılması, artık daha geniş yer bulacak!

Açılımı, “The Association For International Sport For All” yani “Uluslararası Herkes için Spor Birliği” olan TAFISA'nın her kıtadan ve 160 ülkeden, 300'den fazla üyesi bulunuyor. TAFISA'nın geçmişi 1960'lara dayanıyor, resmi olarak 1991'de Fransa-Bordo kentinde 40 ülkenin katılımı ile kuruldu. 2005 yılında ilk ofisini Almanya-Frankfurt'ta açtı. Aradan geçen 26 yıl boyunca oldukça yoğun çalışan örgüt bugün Dünyada “Sport For All – Herkes için Spor” için bir lider konumuna geldi.

Sport for All Games

TAFISA tarafından düzenlenen oyunların temel amacı: “Herkes için Spor” hareketinin tanıtımı ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmek; geleneksel sporları ve oyunları, dolayısıyla da dünyanın maddi olmayan mirasını koruma ve geliştirme olarak özetlenebilir. Bu nedenle TAFISA ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) sıkı bir işbirliği içinde de çalışmakta.