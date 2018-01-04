İstanbulspor 92 yaşında

TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor, kulübün kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun dev çınarı, İstanbul'un boğası, şehrin takımı İstanbulspor'umuz 92 yaşında! Nice başarılarla dolu Sarı-Siyah yıllara!” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un köklü takımlarından olan İstanbulspor, 4 Ocak 1926 yılında kurulmuştu. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun dev çınarı, İstanbul’un boğası, şehrin takımı İstanbulspor’umuz 92 yaşında! Nice başarılarla dolu Sarı-Siyah yıllara!” ifadelerini kullandı. Tekrar Süper Lig'e çıkmaya çalışan İstanbulspor, kulüp tarihinde 23 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Sarı-siyahlılar, 1967-1968 sezonunda da şimdiki adı TFF 1. Lig'de şampiyon olmuştu.

İstanbulspor, Avrupa’daki en büyük başarısını ise 1997-1998 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda yaşadı. Fransız ekibi Olympique Lyon ile yarı finalde karşılaşan sarı-siyahlılar, ilk maçı 2-1 kazandı ve deplasmanda 2-0 yenilince finalin kapısından döndü. Sarı-siyahlılar, TFF 1. Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla 10. sırada tamamladı. Kupada rövanş maçlarının tarihleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda rövanş maçlarının tarihi belli oldu. İlgili Haberi Oku