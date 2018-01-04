Hamit Altıntop’tan flaş karar! Türkiye’ye dönüyor…

Darmstadt 98, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu. Hamit Altıntop'un Fatih Terim'in eski oyunculardan oluşturacağı teknik kadroda yer alacağı iddia ediliyordu.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Bundesliga 2.Lig ekibi Darmstadt 98’e transfer olsan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop’un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

Hamit Altıntop, konuyla ilgili, “Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye’ye döneceğim” dedi. Galatasaray ile 4.dönemine başlayan Fatih Terim’in eski oyunculardan oluşturacağı teknik kadroya Hamit Altıntop’u da dahil edeceği iddia ediliyor.

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Kulüp, Hamit Altıntop’un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.