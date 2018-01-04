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G.Saray’da bileti kesilen Cedric Carrasso, Angers’a imza atıyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Carrasso'nun Sarı-Kırmızılı takımdaki macerası sona eriyor.
07:414 Ocak 2018
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G.Saray’da bileti kesilen Cedric Carrasso, Angers’a imza atıyor

Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından gönderilmesini istediği Fransız file bekçisi ülkesinin takımlarından Angers ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 36 yaşındaki file bekçisi kısa süre içinde Angers ile sözleşme imzalayacak.

Carasso, Galatasaray’la hiçbir lig maçında süre alamadı. Fransız eldiven sadece Sivas Belediyespor’la kupada oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

04 Ocak 2018 İtalyanlar`dan flaş iddia; `Galatasaray, Hagi`ye teklif yaptı` İtalya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis için Fiorentina'ya teklif yaptığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
angers Cedric Carrasso fransa galatasaray transfer
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