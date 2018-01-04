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Fenerbahçeli Skrtel isyan etti! ‘Keşke 10 yıl geç doğsaydım’

Liverpool'un 75 milyon sterlin'e Virgil van Dijk'i transfer etmesi, F.Bahçe'nin eski Liverpoollu futbolcusu Martin Skrtel'i fena kızdırdı.
08:144 Ocak 2018
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Fenerbahçeli Skrtel isyan etti! ‘Keşke 10 yıl geç doğsaydım’

Slovak oyuncu ülkesinde yaptığı açıklamada, “Keşke 10 yıl sonra doğsaydım” diyerek bu transferdeki astronomik bonservis bedeline tepkisini gösterdi.

Tecrübeli stoper yeni yıl dileğini ise, “Türkiye’de bir kupa kazanmak” olarak açıkladı. Henüz 34 yaşında olduğunu da belirten Skrtel, 2019’da sözleşmesi bittikten sonra 2 yıl daha oynamayı düşündüğünü itiraf etti.

28 Aralık 2017 4 yılda 184 milyon Pound Liverpool, Southampton'dan son olarak Virgil Van Dijk'i tarihin en pahalı defans oyuncusu rekorunu kırarak renklerine kattı. Liverpool, Southampton'dan transfer ettiği son 6 oyuncu için toplam 184 milyon Pound ödedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe ingiltere liverpool martin skrtel transfer Virgil van Dijk
Son güncelleme: 08:34 | 04.01.2018
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