Farkındalık Festivali ‘Şimdi Değişim Zamanı’ konsepti ile Kocaeli’nde!

Dünya Değişim Akademisi, düzenleyeceği Farkındalık Festivali ve “Şimdi Değişim Zamanı” konsepti ile değişim cesaretini, yolunu, tekniklerini veren kaçırılmayacak bir haftasonu organizasyonu hazırlıyor.

İş arkadaşlarınızla, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabileceğiniz etkinlik, size değişmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazandıracak.

Dünya Değişim Akademisi Uzmanları: “Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, değişmek için yeni yılın ilk günlerindeki bu değişim odaklı festivale davet ediyor. Dünyanın en güçlü ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda eğlence, bilgelik ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma yapılacak.

Dünya Değişim Akademisi'nin Ocak ayı festivali, eşsiz körfez manzarasıyla Kocaeli’nde düzenleniyor. Otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından ücretsiz yararlanılabilir. Yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir…

Festival Programı:

27 Ocak Cumartesi

11.00 – Özgüven çalışması

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Konsantrasyon çalışması

15.30 – Nefes çalışması

17.00 – Yaratıcılık çalışması

18.45 – Akşam Yemeği

19:45 – Dans Gösterileri

20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

28 Ocak Pazar

08.00 – İçsel güç çalışması

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri

13.30 – Gevşeme çalışması

15.00 – Saf Sevgi çalışması

Festival hakkında bilgi almak isteyenler (0212) 243 96 42 ve (0533) 251 75 83 numaralarını arayabilir.