Farkındalık Festivali ‘Şimdi Değişim Zamanı’ konsepti ile Kocaeli’nde!
İş arkadaşlarınızla, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabileceğiniz etkinlik, size değişmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazandıracak.
Dünya Değişim Akademisi Uzmanları: “Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, değişmek için yeni yılın ilk günlerindeki bu değişim odaklı festivale davet ediyor. Dünyanın en güçlü ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda eğlence, bilgelik ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma yapılacak.
Dünya Değişim Akademisi'nin Ocak ayı festivali, eşsiz körfez manzarasıyla Kocaeli’nde düzenleniyor. Otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından ücretsiz yararlanılabilir. Yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir…
Festival Programı:
27 Ocak Cumartesi
11.00 – Özgüven çalışması
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Konsantrasyon çalışması
15.30 – Nefes çalışması
17.00 – Yaratıcılık çalışması
18.45 – Akşam Yemeği
19:45 – Dans Gösterileri
20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
28 Ocak Pazar
08.00 – İçsel güç çalışması
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri
13.30 – Gevşeme çalışması
15.00 – Saf Sevgi çalışması
Festival hakkında bilgi almak isteyenler (0212) 243 96 42 ve (0533) 251 75 83 numaralarını arayabilir.