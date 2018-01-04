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Everton Menajeri Sam Allardyce’tan Cenk Tosun açıklaması

Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Allardyce, "Transfer resmiyet kazanırsa, Cenk yarın Liverpool'a karşı kulübede yer alabilir" dedi.
14:404 Ocak 2018
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Everton Menajeri Sam Allardyce’tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun’un Premier League ekiplerinden Everton’a 27 milyon Pound’a transferi artık neredeyse kesinlik kazanırken Maviler’in menajeri Sam Allardyce da transferi doğrulayan bir açıklamada bulundu.

Allardyce, yaptığı basın toplantısında “Cenk Tosun’un transferini resmiyete dökebilirsek yarın Liverpool’a karşı kulübede yer alabilir. Bizim o yaş grubunda o kalitede oyuncumuz yok. Umarım Cenk, Everton’da başarılı olur” ifadelerini kullandı ve golcünün FA 3. Turu’nda dev derbide forma giyebileceğini belirtti.

04 Ocak 2018 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten Cenk Tosun ve transfer açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması hakkında konuşurken transferle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cenk Tosun everton İngiltere Premier League Sam Allardyce
Son güncelleme: 14:56 | 04.01.2018
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