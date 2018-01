Everton Menajeri Sam Allardyce’tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun’un Premier League ekiplerinden Everton’a 27 milyon Pound’a transferi artık neredeyse kesinlik kazanırken Maviler’in menajeri Sam Allardyce da transferi doğrulayan bir açıklamada bulundu.

Allardyce, yaptığı basın toplantısında “Cenk Tosun’un transferini resmiyete dökebilirsek yarın Liverpool’a karşı kulübede yer alabilir. Bizim o yaş grubunda o kalitede oyuncumuz yok. Umarım Cenk, Everton’da başarılı olur” ifadelerini kullandı ve golcünün FA 3. Turu’nda dev derbide forma giyebileceğini belirtti.

| Sam Allardyce on Cenk Tosun: “We’ve agreed a deal and are at the stage of personal terms. Hopefully, we might be able to get him registered in time to play in the cup.” https://t.co/tzlz6b53PP

— Everton (@Everton) 4 Ocak 2018