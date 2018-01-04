Chelsea efsanesi Michael Essien’in ilginç heykeli

Chelsea'nin unutulmaz oyuncularından Michael Essien, ülkesi Gana'da yapılan bir heykelle onurlandırıldı. Ancak heykelin yıldız futbolcuya benzememesi sosyal medyada alay konusu olmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin eski futbolcusu Michael Essien için yapılan heykel görenleri şaşkına çevirdi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesi Gana’da ilginç bir heykel ile onurlandırıldı. Ancak sosyal medyada yayılan fotoğrafta heykelin üzerinde Chelsea forması olduğu ancak armanın bulunmadığı görülüyor.

Heykelin Essien’e benzememesi ise, daha önce Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona için yapılan alakasız heykelleri akla getirdi.

2005 yılında Lyon’dan Chelsea’ye 38 milyon euro’ya transfer olan yıldız futbolcu, 2012 yılına kadar ‘Maviler’in formasını giydi. 2012 yılında Real Madrid’de kiralık olarak oynayan Essien, ardından Milan’ın yolunu tuttu.

İtalyan ekibinde de 1 sezon oynadıktan sonra Panathinaikos’a transfer olan Essien, son olarak Endonezya takımlarından Persib Bandung’a imza atmıştı.