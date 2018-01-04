Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Cenk Tosun ve transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması hakkında konuşurken transferle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun’un ayrılığı hakkında konuştu.

Transfere hem üzüldüğünü, hem de sevindiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Karabük’te oyuna giremedi diye bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa Cenk’in önü açık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe’de kamp kadrosuna alınmayan Ozan Tufan’a üzüldüğünü söyleyen Güneş, “Arda Turan’ı istemeyen antrenör yoktur” dedi.

İşte Şenol Güneş’in açıklamaları;

“Yaratıcılık, özgürlük bunlar iyi kullanılırsa yararlıdır, kötü kullanıılırsa zararlıdır. Kulüple ilgili de bir yönetim tarzı vardır. Hepimiz görev adamıyız. İlk yarının son maçında da söyledim, şu andaki kadroya bakarsak oyuncu almak isterim ama ekonomik. Transfer ekonomik, teknik ve idaridir. Ama bizde kamuoyu baskısı var. ‘Al al al’ diye, 2 ay sonra ‘Sat sat sat’ derler. Her oyuncunun en iyisi istenir ama ekonomik boyutu başkadır. Başkanla konuşuyorum ama kararı o veriyor. Kendimle ilgili bölümü önden giderek söyledim zaten. Benim oyuncularımın ödemesi yapılıyorsa sorun yok. Eldeki oyuncuların ödenmesi önemlidir.” Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan flaş Cenk Tosun açıklaması Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

“HEM ÜZÜLDÜM, HEM SEVİNDİM”

“Oyuncu alamayacağımıza göre gitmesini istemem. Oyuncu niye gider? Ekonomiktir ve beklentidir. Yeni bir dönemdir. Cenk’e hayırlı olsun diyorum eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm, hem sevindim çok değerli karakterli ve takıma büyük katkı yapan Cenk’in aramızdan ayrılacak olmasına. Seviniyorum; her geçen gün kendini geliştirmek için adım attı. Bunu planlayarak yapan bir oyuncu. Sadece eksiğini söyleyeyim, ilk senesinde hatırlarsanız ‘Ne zaman sahaya gireceğim?’ diye acele ederdi. Karabük’te 10 kişi kaldıktan sonra oyuna giremedi diye bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa Cenk’in önü açık.”

“1 GOLCÜ DAHA OLMASINDA YARAR VAR”

“Çok mesafe aldığını düşünüyorum. Her oyuncu için dersliktir. Bu konuları böyle işlersek gelen oyuncu da dersler çıkartır. Sen değersizsen yıkasan da senden altın olmaz. Her şeyi kendisi yaptı. Siz de, biz de katkı yaparak en iyi yerlere gitsin. Önemli olsun, iz bıraksın. Kendi oyuncumuzu gururla izlemek istiyoruz. Ama isterdik ki burada kalsın. Cenk Tosun’un kalmasını isterdim. Para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayasaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. 1 golcü daha olmasında yarar var.”

“OZAN TUFAN’A ÜZÜLDÜM”

“Arda Turan’ı istemeyen antrenör yoktur. Şu anda Arda, Cenk’in önünde kariyer olarak. Yanlış yapmıştır onu ayrı tartışırsın. Ozan Tufan’ı duydum mesela çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Biz de kaybediyoruz bazen.”

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“BiR TANE OLSA İYİ, BİRKAÇ TANE VAR”

“Balotelli tartışılmaz. Aldığım bilgilere göre kendisine etrafına zarar verecek boyutta olduğu söyleniyordu o yüzden sıcak bakmamıştım ama iyi oyuncu Balotelli. Bedavaysa gelsin, soru işaretleri var. Bakalım başkan ne diyecek şimdi Balotelli’ye, inadına almasın bir de. (Gülüyor)”

Bir muhabirin “Bir tane öyle aldığı oyuncu var galiba” demesi üzerine Şenol Güneş de gülümseyerek “Bir tane olsa iyi birkaç tane var. Orayı karıştırma şimdi” yanıtını verdi.