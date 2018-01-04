Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan flaş Cenk Tosun açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Cenk Tosun’un Everton’a transferi hakkında beIN Sports’a konuşan Fikret Orman, “Bu iş hafta sonuna kadar sonuçlanacak” dedi.

Cenk Tosun’un Everton’a transferi için 28 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton ile anlaşmaya varan Beşiktaş’ta konu hakkında açıklama yapan Orman, “Bizim menfaatimiz kadar oyuncularımızın da menfaati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. İstediğimiz rakamlara gelinildi. Sona yaklaştık” açıklamasında bulundu.

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Öte yandan NTV Spor ise; transferin 27 milyon euro karşılığında sona erdiğini duyururken Everton’ın transfer ücretinin 25 milyon Euro’sunu peşin ödeyeceği belirtildi. Kalan 2 milyon euro’nun da milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödeneceği belirtildi.

3 yıl önce Gaziantep’ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma’ya 15 milyon Euro’ya giden Cengiz Ünder’i geçti ve Türkiye’den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.

Cenk Tosun, Türkiye adına rekor bonservis bedeli ile Everton`da İngiliz BBC Kanalı, Everton´ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. İlgili Haberi Oku Spor Yazarı Mehmet Demirkol, Cenk Tosun’un Everton’a transferi hakkında yorum yaptı. NTV Spor’un canlı yayınına bağlanan Mehmet Demirkol “Cenk Tosun, Beşiktaş’a transfer olduğunda Mustafa Pektemek’in bile arkasındaydı ama Cenk örnek bir futbolcu. Ayrıca bu konuda Şenol Güneş’in de hakkını vermek lazım. Birçok futbolcunun performansını Cenk gibi, Ryan Babel gibi yukarı çekti” dedi. Michael Skibbe`den Cenk Tosun itirafı! Everton ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Cenk Tosun, Almanya'nın da gündeminde. İlgili Haberi Oku

Cenk Tosun’un transferi ile Cengiz Ünder’in Roma’ya gidişini karşılaştıran Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

“Bu bir rekor ama Cengiz Ünder’in gidişi bence biraz daha özel. Cenk bu performansını Türkiye’de değil de başka bir ülkede gösterse bu fiyat 40 milyon Euro’lara çıkabilirdi. Ama iyi bir yoldayız, bundan sonrası gelecektir. Cenk Tosun’un yerine gelecek oyuncu şimdi çok önemli olacaktır, 4-5 milyon Euro yeni transfere ayırmak doğru olmaz. İyi bir santrafor alınmalı. Cenk Tosun, İngiltere Ligi’nde başarılı olmak için performansını %20, %30 arttırması lazım. Benim tek endişem Everton doğru takım mı? Gerçi Cenk hep doğru tercihlerde bulundu. Cenk Tosun, oyuncu olarak başarılı olacaktır, hal ve tavır olarak küçük rötuşlar gerekebilir.”