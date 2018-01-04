Arsenal’e imza attı ancak sezon sonuna kadar Almanya’da oynayacak
SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu genç savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos ile sözleşme imzaladı. Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Yunan futbolcunun transferini duyururken, Mavropanos’un sezon sonuna kadar Werder Bremen’e kiralandığını açıkladı.
Yunanistan’ın PAS Giannina takımından 2.2 milyon pound bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Konstantinos Mavropanos, bu sezon takımı adına 13 maçta forma giymişti.
“HENÜZ PREMIER LİG İÇİN HAZIR DEĞİL”
Arsene Wenger, genç savunma oyuncusunun transferi ile ilgili olarak “Henüz Premier Lig için hazır değil… Genç ve geleceği parlak bir oyuncu… Bu nedenle onu sezon sonuna kadar kiralık göndereceğiz” dedi.
Konstantinos Mavropanos transferini geleceğe yönelik bir adım olarak değerlendiren Wenger’in, savunmanın ortasına daha tecrübeli bir futbolcu daha dahil etmeyi planlıyor. Fransız çalıştırıcının listesindeki 1 numaralı ismin ise Chelsea’de mutsuz olduğu söylenen David Luiz olduğu belirtiliyor. Wenger, Alexis Sanchez’in ayrılma ihtimaline karşılık da Borussia Dortmund’un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ı istiyor.