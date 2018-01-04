Andy Murray sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık’ta yer alamayacak

İskoç tenisçi Andy Murray, temmuz ayından bu yana devam eden kalça sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'ta yer alamayacağını açıkladı.

ATP Dünya Sıralaması eski 1 numarası Andy Murray, Brisbane Açık’tan sonra sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta da yer alamayacak. Temmuz ayından bu yana kalçasındaki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan 30 yaşındaki İskoç raket, haberi bir basın açıklamasıyla duyurdu.

“Henüz hazır olmadığım için bu yıl Melbourne’de olamayacağım” ifadelerini kullanan Murray, geçen gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sakatlığıyla ilgili bir ameliyat geçirmek durumunda kalacağını açıklamıştı. 2017’nin başında “Sir” ilan edilen, 3 Grand Slam şampiyonluğu ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Murray, temmuz ayında Amerika Açık’a iki gün kala turnuvadan çekildiğini duyurmuştu. Murray, Avustralya Açık’ta beş kez final oynamış ancak zafere ulaşamamıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten Cenk Tosun ve transfer açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması hakkında konuşurken transferle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı İlgili Haberi Oku