Andy Murray sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık’ta yer alamayacak
ATP Dünya Sıralaması eski 1 numarası Andy Murray, Brisbane Açık’tan sonra sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta da yer alamayacak. Temmuz ayından bu yana kalçasındaki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan 30 yaşındaki İskoç raket, haberi bir basın açıklamasıyla duyurdu.
“Henüz hazır olmadığım için bu yıl Melbourne’de olamayacağım” ifadelerini kullanan Murray, geçen gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sakatlığıyla ilgili bir ameliyat geçirmek durumunda kalacağını açıklamıştı. 2017’nin başında “Sir” ilan edilen, 3 Grand Slam şampiyonluğu ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Murray, temmuz ayında Amerika Açık’a iki gün kala turnuvadan çekildiğini duyurmuştu. Murray, Avustralya Açık’ta beş kez final oynamış ancak zafere ulaşamamıştı.