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Abdullah Avcı: Arda Turan için oğlum baskı yapıyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündeminde yer alan Arda Turan ile ilgili konuştu ve oğlunun transfer için kendisine baskı yaptığını söyledi.
19:544 Ocak 2018
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Abdullah Avcı: Arda Turan için oğlum baskı yapıyor

Lider Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına Belek’te devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2018 Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması hakkında konuşurken transferle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı İlgili Haberi Oku

Avcı, Başakşehir’e gelebileceği söylenen Arda Turan hakkındaki soruya karşılık “Arda bir haftadır gündemde, konuşuluyor. Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu. 2003 yılından bu yana ailemizin büyük oğlu gibi, beraberiz, birbirimize katkı sağladığımız, beraber çalıştığımız oyunculardan. Barcelona gibi zirve yapmış, Türk futboluna da katkı sağlamış bir oyuncu. Oğlum baskı yapıyor, ‘Ara ve konuş’ diyor. Böyle bir şey olursa, Arda ile ilgili, Başakşehir ile ilgili ortak menfaat ile karar verilir ama şu an yok. Arda Atletico’ya giderken de, Barcelona’ya giderken de fikir alışverişi yapmıştır. Yılbaşından önce aradı ve yeni yılımı kutladı. Arrda büyük oyuncu, konsantre olunca farklı senaryolar çıkartabilir. Arta Turan hakkında hayırlısı neyse o olsun. Arda liderliğin önüne geçti galiba” ifadelerini kullandı.

Etiketler
abdullah avcı arda turan Başakşehir transfer
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