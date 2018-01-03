William De Amorim Kayserispor’da

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona damga vuran Kayserispor, devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Steaua Bükreş'te forma giyen William De Amorim'i 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor, William De Amorim’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş’te (FCSB) forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın özel olarak istediği William’ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sumudica’nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB’ye transfer olmuştu. Jeremy Menez Antalyaspor`dan ayrıldı Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jeremy Menez, Asntalyaspor ile yollarını ayırdı. Yüzlerce Antalyaspor taraftarının transfer edildiği dönemde coşkuyla karşıladığı yıldız futbolcunun yeni durağı Meksika oldu. İlgili Haberi Oku