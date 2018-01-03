Vida sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Sports’da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida’ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.
Domagoj Vida için saat 11.30’da, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katılacak.
03 Ocak 2018 Tolgay Arslan`a 7 milyon euro`luk teklif Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçti. İlgili Haberi Oku