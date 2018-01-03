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Vida sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.
10:483 Ocak 2018
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Vida sağlık kontrolünden geçti

Acıbadem Sports’da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida’ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.

Domagoj Vida için saat 11.30’da, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katılacak.

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Etiketler
beşiktaş Domagoj Vida sağlık kontrolü
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