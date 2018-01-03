Trabzonspor’un sol beki Emmanuel Mas, adım adım Boca Juniors’a doğru…
Trabzonspor’un Arjantinli sol beki Emmanuel Mas, ülkesinin köklü kulüplerinden Boca Juniors’a transfer oluyor. Arjantinli gazeteci Augusto Cesar’ın haberine göre bordo-mavililer ile Boca Juniors cephesi transferde her konuda anlaşırken sağlık kontrolünden sonra imzaların atılması bekleniyor.
[ALERTA] Emanuel Más es nuevo jugador de Boca. Se hace la revisión médica en horas y firmaría contrato por la tarde. Boca tiene su tercer refuerzo.
— Augusto Cesar (@Augustocesar22) 3 Ocak 2018
Cesar, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, “Emmanuel Mas, artık Boca’nın futbolcusu. İmzayı atması çok yakın. Bu sezon 3. transfer oldu” ifadelerini kullandı. Cesar, aynı zamanda Süper Lig kulüplerinin de sık sık gündemine gelen Paraguaylı stoper Gustavo Gomez’in Boca Juniors’a transfer olacağını belirtti. Trabzonspor’un devre arasında sol bek mevkisini güçlendirmek için kısa süre içinde bir transfere imza atması bekleniyor.