Trabzonspor’un sol beki Emmanuel Mas, adım adım Boca Juniors’a doğru…

Spor Toto Süper Lig'de Rıza Çalımbay ile birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Arjantinli gazeteci Augusto Cesar'ın haberine göre Mas, ülkesinin köklü kulübü Boca Juniors'a imza atacak.

Trabzonspor’un Arjantinli sol beki Emmanuel Mas, ülkesinin köklü kulüplerinden Boca Juniors’a transfer oluyor. Arjantinli gazeteci Augusto Cesar’ın haberine göre bordo-mavililer ile Boca Juniors cephesi transferde her konuda anlaşırken sağlık kontrolünden sonra imzaların atılması bekleniyor.

[ALERTA] Emanuel Más es nuevo jugador de Boca. Se hace la revisión médica en horas y firmaría contrato por la tarde. Boca tiene su tercer refuerzo. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) 3 Ocak 2018

Cesar, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, “Emmanuel Mas, artık Boca’nın futbolcusu. İmzayı atması çok yakın. Bu sezon 3. transfer oldu” ifadelerini kullandı. Cesar, aynı zamanda Süper Lig kulüplerinin de sık sık gündemine gelen Paraguaylı stoper Gustavo Gomez’in Boca Juniors’a transfer olacağını belirtti. Trabzonspor’un devre arasında sol bek mevkisini güçlendirmek için kısa süre içinde bir transfere imza atması bekleniyor.

Trabzonspor yenilerden faydalanamadı... Sadece Burak Yılmaz... Trabzonspor, 2017-18 sezonu 1´inci transfer ve tescil döneminde kadroya dahil edilen 7 futbolcudan beklenen katkıyı alamadı. Bu 7 oyuncu arasında sadece Burak Yılmaz 10 maçın üzerinde ilk 11'de görev alan isim olurken, Volkan Şen ve Kamil Ahmet Çörekçi ise ligde 17 haftalık bölümde ilk 11'de forma giyemedi. İlgili Haberi Oku