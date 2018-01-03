Trabzonspor yenilerden faydalanamadı… Sadece Burak Yılmaz…
Trabzonspor´a sezon başında transfer edilen 7 oyuncu arasında en istikrarlı ve skora en çok katkı sağlayan isim Burak Yılmaz oldu. Ligin ilk 17 haftasında Burak Yılmaz 14 maçta 14 kez ilk 11´de görev alırken, onu 11 maçın 9´una ilk 11´de başlayan Juraj Kucka takip etti. Jose Sosa ligde 9 maçta 6 kez ilk 11´de, Tomas Hubocan 8 maçta 6 kez ve Theo Bongonda 3 maçta 2 kez ilk 11´de forma şansı bulabildi. Ligde ilk 11´de forma giyemeyen Volkan şen 3 lig maçında süre aldı, Kamil Ahmet Çörekçi ise ligin ilk yarısında forma şansı bulamadı. Bordo-mavililerde 1´inci transfer ve tescil döneminde kadroya dahil edilen 7 futbolcu arasında ligde 10 maçında üzerinde ilk 11’de görev alan tek isim Burak oldu.
SOSA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Sezon başında büyük beklentilerle satın alma opsiyonlu kiralık olarak AC Milan Kulübü’nden Trabzonspor´a transfer edilen Jose Sosa, ligin ilk yarısındaki performansı ile camiada hayal kırıklığı yarattı. 32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig´de 9 maçta 591 dakika süre alırken, bu zaman diliminde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi. 11 lig maçında 864 dakika süre alarak sezon başında transfer edilen yabancı oyuncular arasında en istikrarlısı olan Juraj Kucka ise, 2´şer gol ve asistle de yeniler arasında skora en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer aldı.
BURAK PARASINI ÇIKARIYOR
Trabzonspor ile sezon başında yıllık 3 milyon 550 bin Euro´ya anlaşan ve yarım sezon için yaklaşık 8 milyon lira kazanan Burak Yılmaz ise attığı gollerle parasını çıkarıyor. Ligin ilk yarısını 14 golle tamamlayan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, takımının ve ligin en golcü isimlerinin başında yer alarak, bordo-mavili kulübün kazandığı puanlara da önemli katkı sağladı.
21 MİLYONA 6 GOL 3 ASİST
Sezon başında Trabzonspor´un kadrosunda katılan 7 oyuncu arasında Burak Yılmaz dışındakiler ise skora fazla katkı sağlayamadı. Yarım sezon için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa ligde 1 asist, 1 milyon 125 bin Euro kazanan Kucka ligde 2´şer gol ve asist, 450 bin Euro kazanan Bongonda ile 425 bin Euro kazanan Volkan, kupada 2´şer gollük performans sergiledi, Hubocan ile Kamil Ahmet ise skora katkı sağlayamadı. Bordo-mavililer, toplamda skora 6 gol ve 3 asistle katkı sağlayan bu 6 oyuncu için yapılan sözleşmeler gereği kasasından yarım sezonluk yaklaşık 21 milyon lira ödeme yapacak.
TRANSFERDE YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Bu arada Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için yol haritasını belirledi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör Rıza Çalımbay ile son bir görüşme yaparak 2 ya da 3 takviyenin yapılması konusunda mutabık kaldığı, ayrıca mevcut kadrodan da 3-4 oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtildi. Sol bek, stoper ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeyi planlayan yönetimin, transfer çalışmalarına hız vereceği kaydedildi.